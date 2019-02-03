ضبط صواريخ موجهة إلى قاعدة "عين الأسد" الأميركية في غرب العراق

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي عن "ضبط ثلاثة صواريخ كانت موجهة نحو قاعدة "عين الأسد" الأميركية في محافظة الأنبار، غربي العراق"، موضحاً أن "قطاعات الفرقة السابعة ضمن قيادة عمليات الجزيرة ومن خلال المتابعة الميدانية، تمكنت من ضبط ثلاثة صواريخ من نوع غراد تعمل بواسطة جهاز توقيت إلكتروني، في تلال منطقة الدولاب كانت موجهة نحو قاعدة عين الأسد".
ولفت إلى أن "القوة ذاتها تمكنت من إيقاف التوقيت قبل 15 دقيقة من انطلاقها، وقد تم التعامل معها أصوليا".
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