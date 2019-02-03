ماي: نسعى إلى التوصل لاتفاق عملي خلال محادثات بروكسل

لفتت رئيسة الوزراء البريطانية، ​تيريزا ماي​ إلى أنها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاق عملي من أجل الخروج من ​الاتحاد الأوروبي​، يحظى بقبول التكتل الأوروبي والمشرعين البريطانيين، عندما تعود إلى ​بروكسل​ لإجراء محادثات، مشيرةً إلى أن "زعيم ​حزب العمال​ ​جيريمي كوربين​ اتفق معها على أهمية تغيير وضع شبكة الامان الخاصة ب​إيرلندا​ على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الانسحاب".

وأشارت إلى أنها كانت تستمع إلى شخصيات من مختلف الأطياف السياسية والحركة النقابية والأعمال التجارية في سعيها للتوصل إلى تسوية معقولة بشأن اتفاقية خروج ​بريطانيا​ من الاتحاد الأوروبي، لافتةً إلى أنه "لهذا عندما أعود إلى بروكسل، سأقاتل من أجل بريطانيا وأيرلندا الشمالية، سأكون مسلحة بتفويض جديد وأفكار جديدة وعزم متجدد للاتفاق على حل عملي، من أجل تنفيذ قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي صوت البريطانيون لصالحه، مع ضمان عدم وجود حدود صلبة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا".