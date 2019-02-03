وصف رئيس الوزراء السوداني معتز موسى، الحركة الاحتجاجية التي تشهدها بلاده بـ"أنها صوت محترم له مطالب مشروعة"، مؤكدا أن "السبيل الوحيد للتغيير هو الانتخابات"، مشيراً إلى أن "الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، هي صوت محترم يجب أن يسمع وهي تحرك شبابي محترم وهي مطالب مشروعة".
ولفت إلى أنه "لكننا في الحكومة نؤكد بأن السبيل الوحيد للتغيير هو عبر الانتخابات، والحكومة على استعداد لتوفير أعلى درجات الشفافية"، مبديا "انفتاحه لدعوة كل العالم لمراقبتها"، مؤكداً أن "الحكومة لا تنظر إلى الاحتجاجات من زاوية مغلوب ومنتصر".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء السودان: مطالب المحتجين مشروعة والتغيير فقط بالانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.