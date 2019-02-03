رئيس وزراء السودان: مطالب المحتجين مشروعة والتغيير فقط بالانتخابات

وصف رئيس الوزراء السوداني معتز موسى، الحركة الاحتجاجية التي تشهدها بلاده بـ"أنها صوت محترم له مطالب مشروعة"، مؤكدا أن "السبيل الوحيد للتغيير هو ​الانتخابات​"، مشيراً إلى أن "الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، هي صوت محترم يجب أن يسمع وهي تحرك شبابي محترم وهي مطالب مشروعة".

ولفت إلى أنه "لكننا في ​الحكومة​ نؤكد بأن السبيل الوحيد للتغيير هو عبر الانتخابات، والحكومة على استعداد لتوفير أعلى درجات الشفافية"، مبديا "انفتاحه لدعوة كل ​العالم​ لمراقبتها"، مؤكداً أن "الحكومة لا تنظر إلى الاحتجاجات من زاوية مغلوب ومنتصر".