ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سد منجمي في البرازيل إلى 121 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سد منجمي في جنوب شرق ​البرازيل​ الأسبوع الماضي إلى 121 قتيلاً و226 مفقوداً. ويعتقد أن المفقودين أصبحوا في عداد القتلى، خصوصا مع عدم العثور على أحياء خلال الأسبوع الماضي. وكانت الحصيلة مساء الجمعة بلغت 115 قتيلا، فضلاً عن 248 مفقوداً.

ووقعت الكارثة في 25 كانون الثاني الماضي، عندما تسبّب انزلاق للتّربة بانهيار السدّ في منجم للحديد الخام قرب مدينة بيلو أوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس. والغالبية الساحقة من القتلى والمفقودين هم من ​العمال​ في منجم الحديد، وقد دفنوا تحت الأنقاض جراء انهيار مخلّفات طينية حين انهار السد فوق كافيتيريا المنجم والمنطقة الإدارية الرئيسية.

وجمّدت السلطات أصولا للشركة تقدر قيمتها بثلاثة مليار ​دولار​ تمهيدا لدفع فاتورة الأضرار والتعوضيات والغرامات.