الشرطة الألبانية توقف 32 شخصا بتهم تهريب مهاجرين

أعلنت الشرطة الالبانية توقيف 32 شخصا يشتبه بأنهم أعضاء في عصابة تهريب مهاجرين إلى دول ​الاتحاد الاوروبي​ و​الولايات المتحدة​ وكندا باستخدام وثائق مزوّرة.

وأوضحت الشرطة في بيان أنّ "قائمة الموقوفين تتضمن ضابط شرطة، فيما لا تزال السلطات تبحث عن أربعة أشخاص يعتقد أنهم جزء من العصابة التي تنشط في هذا البلد البلقاني الصغير"، مشيرة الى أن "العصابة زوّرت أيضا وثائق لمجرمين خطرين مطلوبين لدى السلطات الألبانية"، لافتةالى أن ​المهاجرين​ تم تهريبهم عبر ​مونتينيغرو​ و​ايطاليا​ و​اليونان​ و​فرنسا​ و​النروج​.

وعثرت الشرطة أيضا على أربع ورش تصنع وثائق مزوّرة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من جوازات السفر المزوّرة والأختام ووثائق مختلفة.