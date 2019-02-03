أعلنت الشرطة الالبانية توقيف 32 شخصا يشتبه بأنهم أعضاء في عصابة تهريب مهاجرين إلى دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وكندا باستخدام وثائق مزوّرة.
وأوضحت الشرطة في بيان أنّ "قائمة الموقوفين تتضمن ضابط شرطة، فيما لا تزال السلطات تبحث عن أربعة أشخاص يعتقد أنهم جزء من العصابة التي تنشط في هذا البلد البلقاني الصغير"، مشيرة الى أن "العصابة زوّرت أيضا وثائق لمجرمين خطرين مطلوبين لدى السلطات الألبانية"، لافتةالى أن المهاجرين تم تهريبهم عبر مونتينيغرو وايطاليا واليونان وفرنسا والنروج.
وعثرت الشرطة أيضا على أربع ورش تصنع وثائق مزوّرة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من جوازات السفر المزوّرة والأختام ووثائق مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الألبانية توقف 32 شخصا بتهم تهريب مهاجرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.