نائب أردوغان: تركيا لن تسمح بوجود بؤر للإرهاب على حدودها الجنوبية

أشاد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي بـ"المستوى الذي وصلت إليه الصناعات الدفاعية في تركيا"، مشيراً إلى أنه "يدعو إلى الفخر"، موضحاً أن "إنتاج البلاد من الصناعات الدفاعية لم يعد يقتصر على المركبات البرية والبحرية والجوية، وإنما بات يشمل إنتاج الطائرات المسيرة بدون طيار المسلحة منها وغير المسلحة".
من جهة أخرى، شدد أوقطاي على أن "تركيا لن تسمح بوجود بؤر للإرهاب على حدودها الجنوبية"، مشيراً إلى أنه "لم ينج الإرهابيون في جرابلس والباب؛ لن يستطيع الذين يشكلون تهديدًا على حدودنا الجنوبية الهرب من النهاية المريرة التي تنتظرهم".
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