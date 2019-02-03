روحاني: الاتحاد الأوروبي أثبت استقلاليته أمام الغضب الأميركي

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "الاتحاد الأوروبي أثبت استقلاليته في مواجهة الغضب الأميركي، عبر تدشين آلية التبادل المالي الخاص "INSTEX" التي تجنب الشركات الأوروبية المتعاملة مع طهران، العقوبات الأميركية"، مشيراً إلى العلاقات الإيرانية الأوروبية في ظل فرض واشنطن عقوبات اقتصادية ضد بلاده، معربا عن رضاه في هذا الإطار.
ورأى أن "العالم يواجه البيت الأبيض في الوقت الراهن"، مبينا أن "العالم والمؤسسات الدولية أدانت العقوبات الأمريكية على إيران"، مشيراً إلى أن "الممارسات الأميركية الخاطئة قصيرة المدى، ولن تضر علاقات إيران مع العالم"، مضيفاً "لا شك أننا سنتجاوز هذه المرحلة".
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