الحكومة البريطانية تنفي إجراء انتخابات عامة في 6 يونيو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تقريرا لصحيفة ميل أون صنداي يقول: إن مستشاري رئيسة الوزراء يفكرون في تحديد السادس من يونيو/حزيران لإجراء الانتخابات العامة. وقالت متحدثة باسم مكتب رئيسة الوزراء: إن "التقرير غير صحيح مئة بالمئة". وذكر التقرير أن مستشاري ماي يدرسون إجراء الانتخابات في السادس من يونيو في حال تم سيناريو تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 29 مارس/آذار.



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