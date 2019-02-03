مادورو يقترح إجراء انتخابات تشريعية مبكرة

قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم السبت إن الجمعية الوطنية التأسيسية ترغب في "تقديم" موعد الانتخابات البرلمانية لهذا العام لمواجهة "الأزمة" الموجودة في "البرلمان البرجوازي" الذي تسيطر عليه المعارضة، وأكد أنه يدعم هذه الفكرة.
وقال مادورو أمام الآلاف من مناصريه "تعلمون الأزمة الحالية المتمثلة في الجمعية الوطنية (البرلمان) ومجلسه التشريعي البرجوازي. تتضمن أجندة الجمعية التأسيسية تقييماً دستورياً وتاريخياً وسياسياً للدعوة لتقديم موعد الانتخابات البرلمانية هذا العام وأنا متفق معها".
وكان الموعد المقرر للانتخابات التشريعية المقبلة هو العام المقبل 2020.
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