شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة الديمقراطية الأمريكية جابارد تعلن ترشحها رسميا للرئاسة في 2020 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واشنطن (رويترز)

أعلنت النائبة الديمقراطية الأمريكية تولسي جابارد أمس (السبت) ترشحها رسميا في انتخابات الرئاسة التي تجرى العام المقبل.

وشاركت جابارد (37 عاما) من قبل في حرب العراق وتتسم علاقاتها بالحزب بالتقلب وستنضم بذلك إلى قائمة الديمقراطيين الليبراليين الذين يسعون للحصول على ترشيح الحزب للمنصب.

وستطلق جابارد حملتها الانتخابية رسميا من هاواي التي مثلتها في الكونجرس منذ عام 2013.

وجابارد أمريكية تنحدر من أصول من ساموا وهي أول هندوسية تنتخب نائبة في الكونجرس.

وتواجه جابارد منافسة قوية مع مرشحين آخرين في الحزب ينتهجون سياسات مشابهة مثل عضوتي مجلس الشيوخ كامالا هاريس وإليزابيث وارن.

ولم تظهر استطلاعات للرأي حتى الآن وجود تأييد كبير لجابارد كما ظهرت مؤشرات على وجود مشكلات في حملتها الانتخابية الوليدة مثل استقالة مديرة الحملة بعد أسابيع من الخلافات.

وخدمت جابارد في العراق والكويت مع وحدة طبية ميدانية لحرس هاواي الوطني وهي خبرة غذت آراءها في السياسة الخارجية المتعلقة بعدم التدخل في الدول الأخرى.