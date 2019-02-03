الحكومة اليمنية للمبعوث الأممي: أطلقوا المختطفين من سجون الحوثي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل طالبت الحكومة اليمنية، المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بالضغط على جماعة الحوثيين للإفراج عن المختطفين لديهم.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على «تويتر «نطالب المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن الإدانة الواضحة للجريمة الإرهابية والضغط على الميليشيات الحوثية لسرعة إطلاق جميع المختطفين، ودعا كل المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات إلى سرعة المغادرة ونقل برامجها للعاصمة الموقتة عدن، وعدم البقاء رهينة ابتزاز وإرهاب الميليشيات».

وكان جهاز الأمن الوقائي التابع‫ للحوثيين اعتقل مديرة شؤون اليمن بالإنابة بمنظمة «سيفروورلد» البريطانية، أوفى النعامي، ومدير البرامج الحسن القوطري، الاثنين الفائت.

جريمة اختطاف

وكتب وزير الإعلام على «تويتر»: «جريمة اختطاف المديرة بالإنابة للمنظمة العالمية التي تعمل من أجل بناء حياة آمنة عمل إرهابي، يعكس الظروف الخطرة التي تعمل فيها المنظمات في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، وحقيقة هذه الميليشيات التي لا تقيم أي وزن للقوانين والأعراف ولا للأوضاع الإنسانية التي تمر بها بلادنا بسبب الانقلاب»

وأعرب السفير ندونغ مبا عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية الحالية في اليمن، مشددا على ضرورة تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم، خاصة البند المتعلق بتبادل الأسرى، في حين قلل الكاتب والقيادي الحوثي المنشق علي البخيتي من احتمال تحقيق المبعوث الأممي مارتن غريفيث، أي نجاح بعد إنهائه مهمة رئيس بعثة الرقابة الأممية.

مفاوضات الأردن

من جهتها، أعلنت الخارجية الأردنية، أمس الموافقة على طلب جديد من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لعقد اجتماع في عمان، الأسبوع المقبل، بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي لبحث ملف الأسرى والمختطفين.

وقالت مصادر في مكتب الأمم المتحدة باليمن إن الجنرال لوليسغارد سيصل العاصمة الأردنية عمان اليوم، وبرفقته الدفعة الثانية من المراقبين الدوليين الذين سينضمون إلى الدفعة الأولى.

الخروقات مستمرة

ميدانيا تواصل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران خروقاتها المتكررة لوقف إطلاق النار في الحديدة، حيث استهدفت بقذائف المدفعية صوامع مطاحن البحر الأحمر، في الحديدة، وأدى قصف المتمردين خلال ساعات الليل إلى اشتعال النيران في مجمع «إخوان ثابت» التجاري والصناعي بالمدينة، والذي يتعرض للمرة الثالثة للقصف الحوثي، وأفشلت القوات اليمنية المشتركة محاولة تسلل للحوثيين في منطقة الجاح جنوبي محافظة الحديدة.

وتمكنت قبائل حجور من السيطرة على مواقع جبل المنصورة ومنطقة قرعه التي كانت تتخذها الميليشيات مركزا لقصف منطقة العبيسة، في أول هجوم لقبائل حجور على الميليشيات.

ضحايا الحوثيين في يناير

60 مدنيا قتلوا

18 طفلا بين القتلى

14 امرأة قضت نحبها

100 مدني أصيبوا أغلبهم من النساء والأطفال

5 جنود قتلوا عندما حاولوا إسعاف أسرة انفجر بها لغم

4 حالات وفاة داخل سجون الحوثيين.

مشاهدات يمنية