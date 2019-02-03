حاكم أميركي ديموقراطي يعتذر عن تصرف عنصري ويرفض الإستقالة

اسماء السيد - واشنطن: قدم الحاكم الديموقراطي لولاية فيرجينيا الأميركية راف نورثام اعتذاره لنشر صورة قديمة له تحتوي على مضمون عنصري تعود لسنوات دراسته، إلا أنه أكد السبت رفضه الاستقالة من منصبه كما يطالب العديد من المسؤولين في حزبه.

ويدور الجدل حول نشر صورة تعود الى سنوات دراسة نورثام في كلية الطب في عام 1984 في الكتيب الذي يصدر سنويا عن متخرجي الجامعة، ويظهر فيها شخص غطى وجهه بالاسود والى جانبه شخص يلبس الرداء الابيض الطويل المعروف لجماعة "كو كلوكس كلان" العنصرية.

وكان نورثام اصدر بيانا الجمعة جاء فيه "لقد نشر موقع على الانترنت صورة لي من ألبوم كلية الطب عام 1984 في لباس عنصري ومهين"، من دون أن يوضح ما اذا كان هو الذي طلى وجهه بالاسود ام الشخص الذي يلبس رداء كو كلوكس كلان.

وتابع في بيانه الجمعة "أنا آسف جدا لهذا القرار الذي اتخذته بالظهور بهذا الشكل في هذه الصورة".

إلا أنه يبدو أن نورثام عاد وبدل رأيه ليلة الجمعة السبت.

فقد أفادت وسائل اعلام اميركية عدة السبت أنه اتصل بعدد من المسؤولين المحليين ليشرح لهم أنه ليس في الصورة موضع الجدل، مناقضا ما جاء في بيانه الجمعة.

واوضحت وسائل الاعلام هذه أنه أكد رفضه الاستقالة من منصبه، مع أن كبار المسؤولين في الحزب الديموقراطي مثل جو بايدن واليزابيت وارن وكامالا هاريس دعوا الى استقالته وبات معزولا على الساحة السياسية.

وقالت قيادة الحزب الديموقراطي في ولاية فيرجينيا في تغريدة على تويتر "لقد اتخذنا قرار ترك الحاكم نورثام يتخذ القرار الصائب والاستقالة هذا الصباح. إلا أننا علمنا بأنه لن يستقيل هذا الصباح".

ومن المقرر أن يدلي الحاكم بدلوه مجددا في هذه القضية عصر السبت من ريشموند عاصمة الولاية.