شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد على رافضا التحول للدعم النقدى: بعض المواطنين هيشتروا سجائر ومعسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فكرة التحول إلى الدعم النقدى وتسليم المواطنين مبلغا ماليا مقابل الدعم، قائلا: "إن الدعم العينى يعتبر فى الأساس دعما ماليا لصالح المواطنين البسطاء، خاصة أن كل فرد مخصص له مبلغ مالى ينفقه فى صورة الحصول على سلع تموينية".

وقال النائب محمد على، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن صرف الدعم فى صورة مبلغ نقدى يدفع المواطن لشراء احتياجاته غير الضرورية والسلع غير الأساسية كبداية، وعلى سبيل المثال سنجد مواطنين يقومون بشراء السجائر والمعسل والمكيفات، ويتركون المنزل دون مخزون.

وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن صرف الدعم فى صورة سلع أفضل، حيث إنه يعتبر موجها لربة الأسرة لشراء مخزون استراتيجى للمنزل من المواد التموينية اللازمة والضرورية لكل أسرة.