البنوك ترفض إقراض ترامب.. وشبهات حول تعاملاته مع أحد أكبر مصارف أوروبا

حسام رضوان

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان في حاجة إلى الاقتراض أثناء فترة حملته الانتخابية في عام 2016، للحفاظ على معدلات نمو شركاته، إلا أن العديد من المؤسسات المالية رفضت إقراض الملياردير. وكان من بينها "دويتشه بنك" الألماني، الذي وافق على منحه قروضا في السابق.

وقال مسئولون كبار في البنك إن سبب رفض طلب ترامب يرجع إلى أن ترشحه كان محل خلاف كبير ما جعل مثل هذ القرض محفوف بالمخاطر، وكان من بين مخاوفهم أنه في حال فوز ترامب وتخلفه عن سداد الديون للبنك، فإنه يتعين على البنك إما عدم تحصيل...