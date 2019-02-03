​تسبب في إغلاق مطار.. اعتقال رجل أسترالي بسبب تهديد كاذب بقنبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كانبيرا (د ب أ) :

وجهت الشرطة الأسترالية، اتهامات لرجل يبلغ من العمر 50 عاما من بينها الادعاء بوجود قنبلة والاعتداء والملاحقة بعد مزاعم عن حادث عنف منزلي أسفر عن عملية للشرطة وإخلاء طارئ لمطار بريزبن خلال الليل.

وقالت شرطة كوينزلاند اليوم الأحد، إن الرجل الأسترالي من منطقة سيرفرز بارادايس، اعتقل ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في بريزبن غدًا الإثنين.

ووقع الحادث، الذي لم يكن له صلة بالإرهاب، في حوالي الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش) أمس السبت في قاعة الطعام في المطار الدولي بعد مزاعم بأن الرجل أخرج سكينا بعد مشادة مع امرأة يعرفها.

ووضع جسمًا معدنيًا على طاولة، زاعمًا أنه قنبلة، ولكن تبين فيما بعد أنها لم تكن كذلك.

وأغلقت الشرطة المطار لأكثر من ساعتين وأجلت الركاب من المبنى، مما تسبب في تأخر الرحلات الجوية.

وأثناء المفاوضات مع الرجل، أطلقت الشرطة طلقات مطاطية غير مميتة، مما أدى إلى استسلام الرجل للضباط.

وقال مفتش الشرطة توني فليمنج للصحفيين يوم الاحد إن الطلقات أصابت الرجل في منطقة الجذع.

وأضاف فليمينج "لقد تم فحصه من قبل المسعفين الطبيين، ولا يعاني من إصابات كبيرة".

وتسبب الحادث في اضطراب كبير في المطار.