قاضية أسترالية لمتهمة ترتدي شورت: استري نفسك

المتهمة التشيلية ارتدت شورت داخل المحكمة سيدني, استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - انتقدت قاضية في سيدني اختيار متهمة لملابسها بعد ارتداء "شورت" قصير جدا في قاعة المحكمة. وسألت قاضية محكمة سوثرلاند المحلية جيان كارني المرأة التشيلية ديانا فاسكونسيلو كارديناس، ٣٧ عاما إذا ما كانت تملك سترة لربطها حول وسطها لتغطية جسدها. ومثلت المتهمة التشيلية أمام القاضية الأربعاء الماضي في اتهامات تتعلق بقيادة سيارة تحت تأثير الخمور. ملابس المرأة أثارت غضب القاضية وقالت القاضية من خلال مترجم إسباني : "ليس ملائما بالمرة ارتداء شورت يكشف فخذيك داخل قاعة المحكمة'. واستطردت القاضية: " أنا متسامحة جدا مع كافة أنواع الملابس لكن ما ترتديه ملابس شاطئ. هل تقدرين أنك داخل قاعة محكمة؟". ولم يكن مع المتهمة سترة تلفها حول وسطها واستمرت الجلسة بشكل طبيعي وأقرت المتهمة بالقيادة تحت تأثير الخمور وقررت القاضية تغريمها ٤٠٠ دولار وحرمانها من القيادة ٣ شهور.

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