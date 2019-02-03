ألمانيا تحذّر من الحدود الجزائرية

أصدرت وزارة الخارجية الألمانية تحذيرا لرعاياها المقيمين بالمغرب أو المقبلين على زيارته، من المنطقة الحدودية مع الجزائر.

ونصحت الخارجية الألمانية بعدم الدخول إلى المناطق المتاخمة للحدود مع الجزائر، مستثنية المناطق السياحية المعتادة، مثل زاكورة وأرفود ومرزوكة… وأوضحت الحكومة الألمانية أنه، رغم كل الإجراءات الأمنية المتخذة، فإن احتمال وقوع عمليات إرهابية بالقرب من الحدود مع الجزائر يظل قائما.

وحرصت الخارجية الألمانية في تحذيرها على التذكير بعملية «إمليل» التي وقعت في شهر دجنبر الماضي، وأسفرت عن مقتل سائحتين اسكندينافيتين. وأكدت الخارجية الألمانية ضرورة الحرص على عدم القيام بجولات سياحية في المناطق الجبلية والصحراوية المعزولة إلا ضمن مجموعات ورفقة مرشدين.