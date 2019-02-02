الولايات المتحدة تدعو الجيش الفنزويلي لتأييد المعارض جوايدو

دعت الولايات المتحدة، اليوم السبت، الجيش الفنزويلي إلى الانضمام إلى المعارض خوان جوايدو رئيس البرلمان الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة.

وكتب مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، في تغريدة على "تويتر"، "تدعو الولايات المتحدة جميع عناصر الجيش إلى الاقتداء بالجنرال يانيز وحماية المتظاهرين السلميين الذين يدعمون الديموقراطية".

كان الجنرال في القوات الجوية الفلنزويلية فرانشيسكو يانيز أعلن أنه لم يعد يعترف ب"السلطة الديكتاتورية" لنيكولاس مادورو، مضيفاً أنه يؤيد جوايدو.

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