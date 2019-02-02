تميم يلجأ لطهران لحماية «الإخوان»

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشف منتدى الشرق الأوسط عن السر وراء اختيار أمير قطر تميم بن حمد الارتماء في أحضان طهران، موضحاً أن هدف تميم الرئيسي هو إنقاذ جماعة «الإخوان» الإرهابية التي اعتمد عليها في تحقيق أهدافه الخبيثة. وأضاف المنتدى في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، ونشره موقع «قطريليكس» المعارض للنظام القطري، أن «نظام الحمدين» اعتمد على عناصر الإخوان الإرهابيين من أجل تأسيس نفوذ إقليمي له منذ تسعينيات القرن الماضي، مستغلاً ما يعرف بالربيع العربي لتمويل أتباعه ومساعدتهم في فرض السيطرة على الدول المجاورة، ولكن انتفاضة الشعوب العربية ضد المخطط القطري الإخواني أحبط مساعي قطر وأميرها. وتابع المنتدى في تقريره بالتأكيد على أن انهيار «الإخوان» في الدول العربية بعد فضح أهدافهم الخبيثة دفع تميم إلى الاحتماء بإيران من أجل مواصلة التآمر على العرب، حيث هرع تميم إلى إيران من أجل إنقاذ الجماعة الإرهابية، وأشار التقرير إلى أن تميم لم يمانع من فتح خزائن الدوحة للنظام الحاكم في طهران دون رقيب مقابل الحماية.