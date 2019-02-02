مقتل 13 إرهابياً من حركة الشباب الصومالية بغارة أميركية

قتلت القوات الأميركية الخاصة 13 على الأقل من عناصر حركة الشباب الإرهابية، بغارة جوية في الصومال، وفقاً لما أعلنته القيادة الأميركية في أفريقيا، اليوم السبت.

وذكرت القيادة أن الإرهابيين قتلوا في بلدة "جاندارشى" بإقليم شيبيلي الأدنى، وهي بلدة استخدمتها حركة الشباب في السابق لتخطيط هجمات نفذت في العاصمة مقديشو.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، شنت الولايات المتحدة ست غارات أسفرت عن مقتل 62 مسلحاً في جاندارشى، وتردد أنهم كانوا يخططون لشن هجوم على قاعدة عسكرية صومالية بالمنطقة، حسب القيادة الأميركية في أفريقيا.

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وقبل أيام، أسفرت غارة أميركية أخرى عن مقتل 24 مسلحاً من حركة الشباب في منطقة "هيران" المجاورة.

وتدعم الولايات المتحدة القوات الصومالية وكذلك جنود الاتحاد الأفريقي في القتال ضد حركة الشباب، التي تشن هجمات بشكل منتظم ضد المسؤولين الحكوميين والأجانب والفنادق والمطاعم داخل الصومال.