وصف رئيس الوزراء السوداني معتز موسى، اليوم السبت، دعوات المتظاهرين لتحسين أحوال المعيشة بأنها "مشروعة".

ويتظاهر طلبة ونشطاء ومحتجون آخرون بشكل شبه يومي في أنحاء السودان منذ 19 ديسمبر الماضي احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وقال موسى للصحفيين إن هناك مشكلات ويجري العمل على حلها، مشيراً إلى مشكلات السودان الاقتصادية وقلة الخدمات.

وأضاف "لا ننظر لهذه الاحتجاجات من زاوية الكثرة أو القلة ولكن هناك صوتاً يجب أن يسمع ويجب أن يحترم رغم وجود مزايدات من جهات سياسية. فهناك مطالب مشروعة وهناك مطالب يجب أن يعبر عنها رغم التفلتات. ولكن سيجدون منا قلباً مفتوحاً وصدراً واسعاً".

وقالت وزارة الإعلام يوم الثلاثاء إن مدير الأمن والمخابرات أمر بالإفراج عن كل من اعتقلوا خلال الاحتجاجات.

ويحاول الرئيس السوداني عمر البشير حشد التأييد لمساعيه لشطب اسم بلاده من قائمة من الدول تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب وهي قائمة تضم أيضاً سوريا وإيران وكوريا الشمالية.

ويقول خبراء اقتصاديون إن إدراج السودان في تلك القائمة منع تدفق الاستثمارات والمساعدات المالية التي كانت الدولة تأمل في الحصول عليها عندما رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة عليها في 2017.

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة السودانية: مطالب المحتجين الاقتصادية مشروعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.