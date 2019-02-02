كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تحتج لدى واشنطن لاحتجازها طلابها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الهند السبت إنها "قدمت احتجاجاً لحكومة الولايات المتحدة بعد احتجاز عدة طلاب هنود هناك فيما يتعلق بالتحاقهم بجامعة وهمية وذلك عقب عملية سرية لعملاء أمريكيين.

وقالت السلطات الأمريكية في وقت سابق إنه "جرى توجيه اتهامات لثمانية أفراد استغلوا نظام تأشيرات الطلاب في البلاد".

وقد ساعد المتهمون أجانب على البقاء في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني بتسجيلهم في جامعة خاصة بمدينة ديترويت تبين أنها تدار من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لاستهدف الطلاب الذين يريدون البقاء في الولايات المتحدة دون تصريح ملائم.

ولم تكشف الحكومة الأمريكية عن جنسية الطلاب لكن وزارة الخارجية الهندية قالت اليوم السبت إن "عدة طلاب هنود" احتجزوا.

وذكرت وسائل إعلام هندية إن "أكثر من 100 طالب محتجزون في الولايات المتحدة".

وجاء في بيان الخارجية الهندية "شددنا على ضرورة معاملة الطلاب، الذين جرى خداعهم للتسجيل في الجامعة، بشكل مختلف عن أولئك الذين خدعوهم".

وحثت الحكومة الهندية الولايات المتحدة، أيضاً على الإفراج عن الطلاب في أقرب وقت دون اللجوء إلى ترحيلهم رغماً عنهم.

وأظهر استطلاع سنوي لمعهد التعليم الدولي العام الماضي أن الصين والهند وكوريا الجنوبية أرسلت 56.1% من إجمالي عدد الطلاب الأجانب بالولايات المتحدة في عامي 2017 و 2018.