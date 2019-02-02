كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي في قصف مدفعي للجيش اليمني غربي تعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنّت قوات من الجيش اليمني، هجمات مدفعية استهدفت مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وأوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - نقلا عن مصدر عسكري يمني - أن قوات الجيش اليمني قصفت بقذائف المدفعية، مواقع المتمردين الحوثيين في جبل البرقة بمديرية مقبنة سقط عدد منهم بين قتيل وجريح، كما قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تجمعات لمليشيا الحوثي في منطقة البرح غرب تعز وخلف ذلك خسائر مادية وبشرية في صفوف المتمردين.

وفي الجنوب الشرقي، لمحافظة تعز اندلعت مواجهات عنيفة وحدات من الجيش وعناصر من المليشيا، تكبد فيها المتمردون خسائر في الأرواح والعتاد.