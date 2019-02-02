كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات العراقية تحبط تهريب 18 حاوية محملة بمواد كيمياوية خطرة في البصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت قوة أمنية عراقية، اليوم السبت، محاولة تهريب 18 حاوية محملة بمواد كيمياوية خطرة في محطة بوابة محافظة البصرة. وذكرت الهيئة العامة العراقية للجمارك - في بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) - أنه بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطنية العراقية تم ضبط 18 حاوية تحمل 360 ألف لتر مواد كيمياوية خطرة معدة للتهريب، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، داعية منتسبيها في المطارات والمنافذ الحدودية والموانئ إلى تشديد إجراءات التفتيش.

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