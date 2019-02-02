كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا مطالبة بإجراء الانتخابات الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المتحدثة باسم البرلمان الأوروبي، اليوم السبت، إنه سيتعين على بريطانيا أن تشارك في الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في مايو المقبل إذا ما تم تمديد موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت المتحدثة أنه يتعين على بريطانيا أن تشارك بمرشحين في الانتخابات حسبما هو وارد في تشريعات الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن عدم المشاركة في الانتخابات ينطوى على مخاطر تقديم المواطنين لشكوى بأنه قد تم حرمانهم من الحق في التصويت.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل. ومع ذلك، فإن البرلمان البريطاني لم يقر بعد اتفاق الانسحاب الذى تم التوصل إليه بين رئيسة الوزراء تريزا ماي والاتحاد الأوروبي.

ونالت ماي انتصاراً محدوداً هذا الأسبوع بعد أن أيدت أغلبية ضئيلة من المشرعين خطتها لإعادة التفاوض على ما يطلق عليه "شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا" والتي تمثل الجزء المدرج في اتفاق البريكست ويضمن استمرار فتح الحدود الأيرلندية بعد الخروج البريطاني.

ولكن الاتحاد الأوروبي ذكر أنه لا يرغب في إعادة فتح باب المفاوضات. وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت أمس الأول الخميس إن بريطانيا ربما تضطر إلى أن تطلب تأجيل موعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي لتمنح البرلمان وقتاً لإقرار التشريعات الضرورية.