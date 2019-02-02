كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تدعو أمريكا وروسيا للحوار بشأن معاهدة الأسلحة النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الأمين العام الأمم المتحدةعن الأمل في أن يستخدم الطرفان الأمريكى والروسى، الأشهر الستة المقبلة، لحل خلافاتهما من خلال الحوار، يأتى ذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية تعليق العمل بمعاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع الاتحاد الروسي.

وردا علي سؤال حول رد فعل الأمم المتحدة إزاء الإعلان الأمريكي، أكد ستيفان دو جاريك المتحدث باسم الأمين العام أن المعلومات والاتصالات جزء مهم للغاية من الهيكل الدولي للتحكم في الأسلحة، وأن نزع السلاح وتحديد الأسلحة أيضا كانا دائما جزءا مهما جدا من جدول أعمال الأمين العام.»

وكان الأمين العام أنطونيو جوتيريش قد طرح خطة نزع السلاح الجديدة، في مايو الماضي، حيث قال «ما زال هناك حوالي 15 ألف سلاح نووي مخزنا حول العالم. المئات جاهزة للإطلاق في غضون دقائق. خطأ ميكانيكي أو إلكتروني واحد هو ما يفصل البشرية عن كارثة يمكن أن تمحي مدنا بأكملها من الخريطة.»

وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي أمس، تعليق مشاركة بلاده في المعاهدة، التي تعود لعام 1987، بسبب عدم التزام روسيا بها كما قال.