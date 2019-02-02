فالنسيا يوقف سلسلة انتصارات برشلونة ويجبره على التعادل بميدانه

أوقف فريق فالنسيا سلسلة انتصارات برشلونة في “الليغا” وفرض عليه تعادلا إيجابيا بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، بملعب ” كامب نو” ببرشلونة، برسم الجولة 22 من الدوري الإسباني الممتاز.

وأنهى الفريق الزائر الجولة الأولى متقدما بهدفين مقابل هدف وحيد، إذ وقع فالنسيا أولا في الدقيقة 24، بواسطة كيفن كاميرو، قبل أن يضيف باريخو الثاني، في الدقيقة 32 من نقطة الجزاء، أما ميسي فقد تكفل بتوقيع هدف تذويب الفارق في الدقيقة 39 من نقطة الجزاء أيضا.

وفي الجولة الثانية، انتفض أصحاب الأرض من أجل التعديل، وعندم يعجز الجمبع، يظهر المنقذ ليونيل ميسي الذي وقع هدف التعادل، في الدقيقة 64.

وحاول الفريق الكتالوني توقيع هدف الانتصار، غير أن إصرار فالنسيا على التعادل كان أقوى من رغبة زملاء ميسي، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما.

بهذه النتيجة، واصل برشلونة صدارته للدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بينما رفع فالنسيا رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع.