انت الان تتابع تفاصيل خبر تركيا تعلن اعتقال قيادي في "بي كا كا" لتسهيله مهام لـ"إسرائيل" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 فبراير 2019 09:52 مساءً - اعتقلت السلطات التركية، خلال عملية أمنية بولاية أضنة جنوبي البلاد، قيادياً بارزاً في تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" الكردي الذي تصنفه تركيا "إرهابياً"، و3 آخرين، بتهمة تسهيل مهام لـ"إسرائيل" والولايات المتحدة.

وقالت النيابة العامة التركية، في بيان لها، اليوم السبت، إنَّ فرق مكافحة الإرهاب، التابعة لقيادة الدرك بولاية مرسين، كشفت، في عملية دقيقة، أن داود باغستاني، المرتبط بما يسمى "المجلس التنفيذي" لـ"بي كا كا"، ينشط لمصلحة المنظمة في مرسين وأضنة بالاسم المستعار "جان بولوت تورغاي".

وأضافت النيابة: "أظهرت العملية الأمنية خطابات ألقاها باغستاني سابقاً في معسكرات المنظمة الإرهابية بالعراق، فضلاً عن مواصلته الترويج لأنشطة المنظمة على حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضحت النيابة التركية أن "باغستاني" كان رئيساً لـ"المعهد الإسرائيلي - الكردي"، وقد عمل في السنوات السابقة وسيطاً للقاءات المنظمة "الإرهابية" مع "إسرائيل" والولايات المتحدة.

وبيَّن البيان أن "باغستاني" كان يروّج للمنظمة من خلال كتابة منشورات في مجلات صادرة بـ"إسرائيل"، وأنه أحد أعضاء ما يسمى "حزب سوريا المستقبل" الذي تأسس بمدينة الرقة العام الماضي، ليكون امتداداً لتنظيم "ي ب ك" الذراع السورية لـ"بي كا كا".

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "حزب العمال الكردستاني" تنظيماً "إرهابياً".

ويشن الحزب عمليات مسلحة منذ عام 1984 في جنوب شرقي تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية، وقُتل نحو 40 ألف شخص منذ أن بدأ الحزب تمرداً قبل نحو ثلاثة عقود.