انت الان تتابع تفاصيل خبر المعارضة السودانية تتحدث عن مقتل 3 مواطنين بمقار أمنية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 فبراير 2019 09:52 مساءً - أعلنت مجموعات معارضة تنظم المظاهرات المناهضة للحكومة السودانية، اليوم السبت، مقتل 3 مواطنين داخل مراكز احتجاز أمنية.

وقال "تجمع المهنيين السودانيين" وتحالفات "قوى الإجماع" و"نداء السودان" و"التجمع الاتحادي"، في بيان مشترك: "قتل 3 مواطنين داخل مقار تتبع السلطات الأمنية في البلاد".

وأضافوا في بيانهم: "تأكد لنا مقتل المواطنين فائز عبد الله عمر و حسن طلقا، داخل مقار احتجاز أمنية بولاية جنوب كردفان (جنوب)".

كما تحدثوا أيضاً عن "مقتل المواطن أحمد الخير، في أحد مراكز الاحتجاز الأمنية بولاية كسلا (شرق)".

ولم يشر البيان إلى ملابسات توقيف هؤلاء المواطنين أو متى قتلوا، حسب ما ذكر البيان.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 30 قتيلاً وفق آخر إحصائية حكومية، في حين تقول منظمة "العفو" الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلاً.

وسبق أن أقر البشير، عبر تصريحات متفرقة بالتزامن مع موجة الاحتجاجات الحالية، بوجود مشاكل اقتصادية يعاني منها السودان لكنها ليست بالحجم الذي تضخمه وسائل الإعلام "في مسعى منها لاستنساخ ربيع عربي في السودان"، حسب قوله.

واتهم أيضاً من أسماهم بـ"مندسين ومخربين" من حركات مسلحة متمردة بقتل المحتجين، لافتاً إلى أن بعض المقبوض عليهم خلال الأحداث الأخيرة تابعين لـ"حركة جيش تحرير السودان/ فصيل عبد الواحد نور" (المتمردة)، و"اعترفوا بأن لديهم توجيهات بقتل المتظاهرين لتأجيج الصراع والفتنة".