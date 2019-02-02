شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام الدورة الإعلامية التدريبية في المنطقة العسكرية الثانية بحضرموت والان مع التفاصيل

اختتمت قيادة المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت اليوم، الدورة التدريبية لإعلاميي الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة بعد استمرارها لعدة أيام.

وحسب بيان المنطقة الثانية ، أن الاختتام جاء بحضور رئيس شعبة التوجيه المعنوي العميد يسر خيرالله عمر والناطق الرسمي بقيادة المنطقة الثانية هشام الجابري و مسؤول إعلام قيادة المنطقة الثانية.

وحظيّ منتسبي الدورة بخبرات إعلامية في فن صياغة الخبر والتقرير الصحفي، الذي قدمها لهم مقدم الدورة، تمكنهم من اداء مهامهم المناطة بهم في السلك العسكري.

و أشاد مشرف الدورة الناطق الرسمي باسم قيادة المنطقة "هشام الجابري"، بمستوى أداء الدورة ، منوهاً بضرورة الحرص من قبل المنتسبين في استخدام المعلومات التي حصلوا عليها خلال ايام الدورة، شاكراً جهودهم في الانتظام والتناسق فيما بينهم.

من جانبه تحدث مسؤول إعلام قيادة المنطقة العسكرية الثانية الملازم سرور باعامر ، عن أهمية الدورة لإعلاميي الوحدات العسكرية التابعة لقيادة المنطقة، مشدداً بضرورة التعاون والتكاتف والتنسيق بين كافة الوحدات والارتباط بالإعلام المركزي بقيادة المنطقة.

وأكد قيام دورات اعلامية قادمة في عملية تسلسلية تمكنهم من تطوير قدراتهم ومهامهم لتعزيز مستوى الأداء ، مشيداً بحرص قائد المنطقة الثانية على تفعيله واهتمامه بكل ما يصب في مصلحة الاعلام وتطويره .

وفي ختام الدورة تحدث رئيس شعبة التوجيه المعنوي العميد يسر خيرالله عمر، عن ضرورة الاعلام العسكري ومستواه في توجيه الجنود والحفاظ على معنوياتهم، و الإشادة بجهودهم مع الاحتفاظ بالسرية التامة للتحركات والعمليات التي تقوم بها الأجهزة العسكرية التابعة للمنطقة الثانية، وعقبها حصل المنتسبي على شهادات تقديرية من قيادة المنطقة الثانية ممثلة في قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني.

ما هي المنطقة الثانية؟

المنطقة العسكرية الثانية هي أحد المناطق العسكرية اليمنية وتنتشر في جنوبمحافظة حضرموت وفي محافظتي المهرة وسقطرى، ويقع مركز قيادتها في مدينة المكلا ، وتتكون المنطقة من 9 قوات قتالية.

والمناطق العسكرية في اليمن هي 7 مناطق يتوزع فيها الجيش اليمني، كل منطقة عسكرية تشترك بوحدات وتشكيلات عسكرية مشتركة إضافة إلى الأكاديميات والمنشئات العسكرية المحلية.

تتمثل مسرح العمليات العسكرية في سبع مناطق عسكرية [1] بـ 75 لواء عسكري (منها 13 لواء عسكري في احتياط الدفاع والاحتياط الاستراتيجي )، وتتكون القوات والوحدات القتالية للمناطق العسكرية من 11 محور عمليات، 9 ألوية مشاة ميكا، 11 لواء مدرع، لوائين حرس حدود، 23 لواء مشاة، لوائين مشاة بحري، 3 قواعد بحرية، 6 ألوية دفاع جوي، 5 قواعد جوية، لوائين مشاة جبلي، 3 ألوية طيران، لواء مدفعية، لوائين (مدفع/صاروخ).