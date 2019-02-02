شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في صفوف المليشيا بتعز والان نبدء بالتفاصيل

شنّت قوات من الجيش اليمني، هجمات مدفعية استهدفت مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن قوات الجيش اليمني قصفت بقذائف المدفعية، مواقع المتمردين الحوثيين في جبل البرقة بمديرية مقبنة سقط عدد منهم بين قتيل وجريح، كما قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تجمعات لمليشيا الحوثي في منطقة البرح غرب تعز وخلف ذلك خسائر مادية وبشرية في صفوف المتمردين.

وفي الجنوب الشرقي، لمحافظة تعز اندلعت مواجهات عنيفة وحدات من الجيش وعناصر من المليشيا، تكبد فيها المتمردون خسائر في الأرواح والعتاد.