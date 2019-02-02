انت الان تتابع غوايدو يعلن تنظيم تظاهرة جديدة ضد الرئيس الفنزويلي في 12 فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو

أعلن المعارض الفنزويلي خوان غوايدو السبت، أمام آلاف من أنصاره في كراكاس، أن تظاهرة جديدة مناهضة للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو ستنظم في 12 شباط/فبراير.

واذ حض أنصاره على "مواصلة تعبئتهم في الشارع"، دعا غوايدو الى "تظاهرتين كبيرتين"، الاولى في يوم الشباب في فنزويلا في 12 شباط/فبراير والثانية مرتبطة بوصول المساعدات الانسانية من دون أن يحدد موعدها.