شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: نقل «شريف» من السجن إلى المستشفى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (إسلام آباد) نقل رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف المسجون إلى المستشفى، اليوم (السبت)، علماً بأنه يمضي عقوبة بالسجن سبعة أعوام بعد إدانته بالفساد، وفق ما أفادت مصادر متطابقة.

نقل رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف المسجون إلى المستشفى، اليوم (السبت)، علماً بأنه يمضي عقوبة بالسجن سبعة أعوام بعد إدانته بالفساد، وفق ما أفادت مصادر متطابقة.

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