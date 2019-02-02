شكرا لقرائتكم خبر عن وزير بريطاني: سنندم إذا خرجنا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق للانفصال والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)قال وزير الأعمال البريطاني جريج كلارك في مقابلة صحفية، اليوم (السبت)، إن بلاده ستندم للأبد على مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى اتفاق، وإن البرلمان بحاجة للتوصل إلى قرار للحيلولة دون حدوث هذا خلال الأسبوعين القادمين.
جاءت تعليقات كلارك في صحيفة (ذا تايمز)، في الوقت الذي تحدثت فيه الصحيفة عن وثائق حكومية تحذر من أن نظام النقل البريطاني قد يدخل في حالة ارتباك بعد الانفصال بدون اتفاق، بينما قالت صحيفة جارديان إن مسؤولين يخشون من تراكم تلال من النفايات وفضلات الحيوانات.
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