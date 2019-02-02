واشنطن تصف النظام الإيراني بالفاشل

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)في الذكرى الأربعين لقيام الثورة الخمينية في إيران، نددت واشنطن اليوم (السبت)، بما اعتبرته «40 عاماً من الفشل» لهذا النظام، الذي قالت إنه لم يستطع «الوفاء بأي من الوعود» التي قطعها للشعب الإيراني.
وكان نظام طهران أطلق أمس (الجمعة) سلسلة من الاحتفالات في الذكرى الأربعين للثورة التي مكنته من الحكم.
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