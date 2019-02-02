القوات العراقية: إحباط هجوم بالصواريخ على قاعدة "عين الأسد" قبل دقائق من إطلاقها

أعلن مركز الإعلام الأمني في ​العراق​، أنّ "قطعات الفرقة السابعة ضمن قيادة عمليات الجزيرة ومن خلال المتابعة الميدانية، تمكّنت من ضبط 3 ​صواريخ​ نوع "كراد" تعمل بواسطة جهاز توقيت الكتروني، في تلال منطقة الدولاب".

وأوضحت في بيان، أنّ "الصواريخ كانت موجّهة نحو قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار، حيث تمكّنت القوة ذاتها من إيقاف التوقيت قبل 15 دقيقة من انطلاقها، وقد تمّ التعامل معها أصوليًّا".