الحركة البيئية: لتجميد العمل في سد بسري وتصنيف المرج ضمن التراث العالمي

شددت "الحركة البيئية ال​لبنان​ية" بمناسبة اليوم العالمي للمناطق الرطبة، في الثاني من شباط، "وحيث تشكل الأراضي الرطبة 0,01 بالمئة فقط من الأراضي اللبنانية"، على "ضرورة الحفاظ على الأراضي الرطبة والأنهر والأحواض، ومن بينها مرج بسري الذي يتقدم قائمة هذه المواقع، والغني بالتنوع البيولوجي الخاص، والمصنف موقعا طبيعيا من قبل وزارة ​البيئة​ عام 1998، والذي صنفته الخطة الشاملة لترتيب الأراضي في لبنان كمنتزه إقليمي، وصدر بمرسوم عام 2009".

وفي بيان لها طالبت الحركة ​الحكومة​ ​الجديدة​، ووزير البيئة خاصة، ب"تجميد الأعمال التي بدأت صباح هذا اليوم في ​سد بسري​، إلى حين النظر بالمعطيات".