حسن مراد: أولويتنا تحسين اقتصادنا ومحاولة الانتشار بالعالم وحماية منتجاتنا الداخلية

بيّن وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، أنّه "سيكون هناك تنسيق مع وزارات ​الاقتصاد​ و​الصناعة​ و​الزراعة​ والخارجية بالملفات الخارجية في ما يتعلّق بالاستيراد والتصدير".

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "أهدافي الأولية ستكون متابعة الملفات السابقة الّتي قام بها الوزراء السابقون والّتي تابتعها عن طريق الإعلام، وأولويّتنا أن نحسّن اقتصادنا ونحاول الانتشار في العالم، ومحاولة إيجاد صيغ لحماية منتجاتنا الداخلية"، منوّهًا إلى أنّ "هذه مسؤولية الوزراء المختصيّن، لكنّني سأتابع هذا الملف معهم".

ورأى مراد أنّ "الناجح في عمله، يمكنه النجاح في أي مكان، بالإضافة إلى التصميم والإرادة".