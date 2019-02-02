قيومجيان: ندخل الحكومة بنية الإنتاج والتخلي عن وزارة الثقافة ليس تنازلا بل تضحية

أكّد وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان، "أنّنا ندخل إلى الحكومة بنيّة الإنتاج، لا لتضييع وقتنا بالعرقلة والكيديات".
ونوّه في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "الظروف شاءت لحلحة ملف تشكيل الحكومة، أن نأخذ حقيبتين كأرمن، ولا شيء يمنع ذلك"، مشدّدًا على أنّ "تخلّي "حزب القوات اللبنانية" عن وزارة الثقافة، ليس تنازلًا بل تضحية، وكما قال رئيس القوات سمير جعجع، لا يوجد وزارات سيئة بل ممارسات سيئة".
وأوضح أنّه "سيكون لدينا خطة لإعادة النزاحين السوريين إلى بلدهم، رغم أنّ هذا الأمر مرتبط بالقرار السياسي للحكومة".
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