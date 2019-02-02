الجراح: البيان الوزاري سيعبر عن طموحات الحكومة ونأمل إحداث فرق إعلامي

ركّز وزير الإعلام جمال الجراح، على أنّ "البيان الوزاري للحكومة الجديدة سيعبّر عن طموحاتها وعن والملفات الّتي ستقاربها والإنجازات الّتي تريد تحقيقها، لا سيما ما يتعلّق بملفات الاقتصاد، الكهرباء الموازنة، النفايات وغيرها".
وأعرب في تصريح تلفزيوني، عن أمله بأن "تتمكّن الحكومة من مقاربتها بمسؤولية وتقرّها". كما أبدى أمله بأن "نتمكّن من إحداث فرق إعلامي".
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