مطلوب مخيم البداوي سلم نفسه وعودة الحياة إلى طبيعتها في المخيم

افادت معلومات صحافية بأن "المطلوب الفلسطيني في ​مخيم البداوي​ أ. ش. سلم نفسه إلى ​اللجنة الأمنية الفلسطينية​ التي سلمته بدورها إلى الأجهزة اللبنانية المختصة، منهيا بذلك أزمة شهدها مخيم البداوي في خلال اليومين الماضيين، و​اشتباكات​ دارت في المخيم بين أ.ش. وبين القوة الأمنية المشتركة التي التي حاولت أكثر من مرة إلقاء القبض عليه بعد اتهامه بالإتجار ب​المخدرات​، لكنه كان يتحصن داخل أزقة المخيم، إلى أن حاصرته مؤخرا داخل بيته في حي المهاجرين- تل الزعتر في قطاع (أ) في المخيم.وأدى تسليم أ. ش. نفسه إلى انسحاب عناصر القوة الأمنية المشتركة من شوارع المخيم وعودة ​الحياة​ إلى طبيعتها فيه".

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