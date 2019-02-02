- 1/2
- 2/2
أقدمت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على قتل القيادي في حزب المؤتمر الشعبي وعضو المجلس المحلي بمديرية التحيتا عاصم فضل، بمدينة الحديدة غربي البلاد.
وأوضحت مصادر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، أن سبب تصفية القيادي بحزب المؤتمر الشعبي هو "عدم تنفيذه أوامرالانقلابيين".
ونقلت سكاي نيوز عن مصادر محلية باليمن ذكرها أن "أحد أعيان التحيتا وجده مقتولًا بعد رفضه أوامر قيادات الحوثي في الحديدة، بتجنيد عدد من أبناء منطقته والزج بهم في جبهات
ونقلت وسائل إعلام محلية عن حزب المؤتمر الشعبي: "أن هذه الجريمة تأتي ضمن مخطط حوثي يستهدف قيادات وأعضاء المؤتمر بالحديدة".
وتأتي هذه العملية لتؤكد على الجرائم التي تستمر الميليشيات الانقلابية في ممارستها، وانتهاكاتها الصارخة للقوانين والاتفاقات الدولي، التي كان آخرها اتفاق السويد الذي أبرمته الميليشيات مع الحكومة الشرعية في اليمن، برعاية الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيات الحوثي تُصفي قياديًا بحزب المؤتمر الشعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.