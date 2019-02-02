ميليشيات الحوثي تُصفي قياديًا بحزب المؤتمر الشعبي

عناصر من ميليشيات الحوثي

وكالات:

أقدمت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على قتل القيادي في حزب المؤتمر الشعبي وعضو المجلس المحلي بمديرية التحيتا عاصم فضل، بمدينة الحديدة غربي البلاد.

وأوضحت مصادر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، أن سبب تصفية القيادي بحزب المؤتمر الشعبي هو "عدم تنفيذه أوامر

الانقلابيين".

ونقلت سكاي نيوز عن مصادر محلية باليمن ذكرها أن "أحد أعيان التحيتا وجده مقتولًا بعد رفضه أوامر قيادات الحوثي في الحديدة، بتجنيد عدد من أبناء منطقته والزج بهم في جبهات

القتال".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن حزب المؤتمر الشعبي: "أن هذه الجريمة تأتي ضمن مخطط حوثي يستهدف قيادات وأعضاء المؤتمر بالحديدة".

وتأتي هذه العملية لتؤكد على الجرائم التي تستمر الميليشيات الانقلابية في ممارستها، وانتهاكاتها الصارخة للقوانين والاتفاقات الدولي، التي كان آخرها اتفاق السويد الذي أبرمته الميليشيات مع الحكومة الشرعية في اليمن، برعاية الأمم المتحدة.