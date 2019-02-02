كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنذار يدخل صواريخ "إسكندر إم" في وضعية القتال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دخلت منظومات الصواريخ من طراز "إسكندر إم" في المنطقة العسكرية الغربية حالة التأهب، بإنذار يأتي ضمن تدريبات مقر القيادة الاعتيادية في مقاطعة إيفانوفو شمال شرق العاصمة الروسية موسكو.
ووفقاً لوسائل إعلام روسية، يشارك أكثر من 300 فرد وأكثر من 60 وحدة من المعدات الخاصة في التدريبات، الجارية في المنقطة، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم" الإخباري.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أن زحف القوات كان بشكل مشترك، مؤكدة تنفيذ عمليات التحميل على منصات السكك الحديدية بنجاح.
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