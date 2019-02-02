كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بكائيات نظام الحمدين مستمرة.. قطر تتوسل للفاتيكان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ النظام القطري وكأنه غارق في الاستنجادات والتوسل للخروج من عزلته، شحيح المفردات الاستعطافية، فبعد استهلاك مفردة "الحصار" محليا وعالميا لوصف مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب للإمارة الصغيرة، خرج رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية باتهامات لا أساس لها من الصحة ضد الإمارات أمام بابا الفاتيكان، مفادها أن أبوظبي تشيع "أجواء الخوف" لدى القطريين المقيمين في أراضيها.

وفي محاولات توصف بـ"اليائسة"، ينبري النظام القطري لرفع بكائياته ومظلوميته في الفاتيكان، قبيل زيارة بابا الفاتيكان إلى الإمارات بـ٤ أيام، إذ توسلت الدوحة بابا الفاتيكان للضغط على السلطات الإماراتية، حول ما وصفته بـ«تحييد المدنيين وعدم إقحامهم في الأزمة السياسية».

الادعاء القطري بحرصها على حقوق الإنسان يصطدم بسجل أسود في تعاملاتها مع مواطنيها، ومخالفتها المواثيق والعهود الدولية، والأوضاع المأساوية للعاملين في منشآت كأس العالم 2022 .

واعتبر أحد أبرز الوجوه المعارضة من الأسرة الحاكمة القطرية الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني أن نظام الحمدين مستمر في جرائمه تجاه أبناء قطر الأصائل، لافتا إلى أن «الغفران» تعرضوا لأكبر وأسوأ عملية تهجير، وحرمان ظالم من المواطنة.

وتستجدي الدوحة، بحسب منصة "مداد نيوز" المنظمات والهيئات الدولية لمساعدتها على الخروج من مأزق المقاطعة، بإقحام «صلة الرحم» والامتداد الأسري مع قرارات سيادية اتخذها جيرانها الذين عانوا لأكثر من عقدين من تآمرها ومخططاتها الهادفة لتقويض الاستقرار في الدول الخليجية.