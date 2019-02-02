أكثر من نصف المغاربة يستخدمون الأنترنت 6 حسابات فايسبوك لكل مغربي

كشف تقرير حديث عن استخدام الأنترنت في العالم، والذي تصدره مؤسسة «هوتسويت»، أن 62 في المائة من المغاربة يستخدمون الأنترنت، وهي النسبة التي تفوق المعدل العالمي في هذا الصدد، والبالغ 57 في المائة. ويكشف التقرير أن المغربي يستغرق كل يوم ساعتين و53 دقيقة في استخدام الأنترنت عبر هاتفه المحمول، علما أن المعدل العالمي في هذا المؤشر يبلغ 3 ساعات و14 دقيقة.

وكشف تقرير «هوتسويت»، أيضا، أرقام استخدام الدول مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها. وفي هذا الصدد، تبلغ النسبة العامة لاستخدام مواقع التواصل من لدن المغاربة عبر هواتفهم المحمولة 44 في المائة، وهي النسبة التي تفوق المتوسط العالمي البالغ 42 في المائة. ويعتبر الفايسبوك الموقع الأول الأكثر استخداما من لدن المغاربة بنسبة 60 في المائة، مقابل 35 في المائة المتعلقة بالمتوسط العالمي. وفي التفاصيل المرتبطة بهذا المؤشر، نجد أن المغربي يعلق بمعدل ثلاث مرات على الأقل على منشورات الفايسبوك، علما أن المتوسط العالمي يبلغ أربعة تعليقات. ونطالع في التقرير أيضا أن عدد الحسابات التي يمتلكها المغربي في الفضاء الأزرق تبلغ ستة حسابات، علما أن المتوسط العالمي يبلغ 8 حسابات.

وبتفاوت كبير عن الفضاء الأزرق، يستخدم فقط 15 في المائة من المغاربة «الأنستغرام» وهو نفسه المتوسط العالمي. أما في ما يخص تويتر، فيبدو أنه لا يستهوي المغاربة، إذ 2 في المائة فقط يستخدمون فضاء التغريدات، عكس السعوديين الذين تصدروا اللائحة بنسبة استخدام بلغت 43 في المائة.

نعثر في التقرير أيضا على تفاصيل عن استخدام موقع التوظيف «لينكدن»، حيث إن 9 في المائة يستخدمون هذا الموقع، بفارق ضئيل عن المتوسط العالمي البالغ 11 في المائة. وأبرز المصدر ذاته أن 37 في المائة من المغاربة الذين يستخدمون الأنترنت قلقون بشأن حماية معطياتهم الشخصية في الفضاء الرقمي، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 42 في المائة.