رسميا.. أحزاب التحالف الجزائري ترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلنت أحزاب التحالف الرئاسي في الجزائر، اليوم السبت، عن ترشيح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، لولاية رسمية خامسة، لانتخابات أبريل المقبل.

وجاء في بيان لأحزاب التحالف أن “التحالف يرشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة، تقديرا لسداد حكمة خياراته وتثمينا للإنجازات الهامة التي حققها”.

وأضاف البيان ذاته “الترشيح يأتي في سبيل استكمال برنامج بوتفليقة الإصلاحي الطموح من أجل جزائر موحدة، ومتصالحة ومزدهرة، وأن بوتفليقة هو رائد الوئام والمصالحة وقائد الإصلاح والتنمية”.