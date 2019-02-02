جامعة الرياضات الحضرية تتأهب لإعداد منتخب  قبل الألعاب الأولمبية طوكيو2020

تتأهب الجامعة المغربية الملكية للرياضات الحضرية، إلى إعداد فريق وطني في مختلف التخصصات الرياضية المندرجة تحت لوائها، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو سنة 2020.

وأوضح جواد عواطف، في بلاغ للجامعة الملكية للرياضات الحضرية، أن الجهاز المشرف على اللعبة يشتغل رفقة فريق متخصص، من أجل تقديم الدعم لفئة الشباب في جميع التخصصات الرياضية المندرجة تحت لوائها، خلال قادم الاستحاقاقت سواء الوطنية أو العالمية.

يشار إلى أن رياضة “الفريستايل” أو مداعبة الكرة، تندرج أيضا تحت لواء جامعة الرياضات الحضرية، حيث سبق لممثي المغرب المشاركة بنهائيات كأس العالم للرياضة بتولوز، بعد مشاركة سابقة بالألعاب الفرنكفونية الأخيرة بساحل العاج.

وسبق للمغرب أن بصم بقوة في رياضة “الفريستايل” خلال ملتقى “براغ” الدولي الأخير، وتوج بطلاً سنة 2017 على حساب النخبة الفرنسية في الألعاب الفرنكفونية.

وتندرج رياضة “الفريستايل” تحت لواء الجامعة الملكية للرياضات الحضرية كما سلف الذكر، والتي تمكنت منذ تأسيسها من مواكبة مشاركات المنتخبات الوطنية والفرنس، بالرياضات الخمس التابعة لها.