إصاباتٌ مُتفاوتة في حادثَي طرق قُرب شعب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، في حادثَي طُرقٍ على شارع رقم ’805’، قُرب شعب.

وعُلِم أن الحديث يدور في البداية عن حادث بين سيارة خصوصية، وبين دراجة نارية، أُصيب على إثره 3 مواطنين بجراح متفاوتة.

وقدّمت الطواقم الطبيّة العلاج الأولي، للمُصابين الثلاثة، الذين كان من بينهم مُصاب في العشرينيات من عمره، ووُصفت حالته بالمتوسطة وآخر في الثلاثينيات من عمره، ووُصفت إصابته التي طالت منطقتي الرأس والصدر، بالمتوسطة كذلك، بالإضافة إلى إصابة طفيفة، بحسب المصادر الطبية.

وجاء في التفاصيل، أن حادثًا آخر، وقع على نفس الشارع، بسبب الأزمة التي خلّفها الحادث الأوّل.

ولم تُعرَف حالاتُ المُصابين في الحادث الثاني، إلا أن مصادر أكدت أن الحادث وقع بين 4 سيارات.