انت الان تتابع تفاصيل خبر العاهل الأردني يصل إلى تركيا بدعوة رسمية من أردوغان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 فبراير 2019 08:23 مساءً - وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، السبت، إلى قصر طرابيا بإسطنبول، للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان بدعوة رسمية منه.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان، اليوم : "غادر الملك عبد الله الثاني ترافقه الملكة رانيا العبدالله، أرض الوطن اليوم السبت، متوجهاً إلى تركيا، حيث يجري جلالته مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأضاف: "من تركيا يتوجه الملك ترافقه الملكة إلى تونس يوم غد الأحد، في زيارة يعقد جلالته خلالها مباحثات مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي".

وسبق زيارة الملك الأردني لقاء رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز بأردوغان خلال زيارته لتركيا، نهاية العام الماضي، برفقة وفد حكومي من وزارات الخارجية وشؤون المغتربين، والعدل، والصناعة.

ومؤخراً شهدت العلاقات الأردنية-التركية تطوراً، خاصة مع ترؤس الملك الأردني الوفد المشارك في قمة دول منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول؛ رفضاً لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن القدس، حيث ألقى خطاباً بارزاً حاز على اهتمام المسؤولين الأتراك.

ويشترك الأردن وتركيا في استضافة اللاجئين السوريين على أراضيهما، حيث تستقبل تركيا قرابة 2.7 مليون لاجئ بداخل المخيمات وخارجها، في حين يستقبل الأردن قرابة مليون لاجئ بعدة مخيمات، أهمها الزعتري والأزرق، ويعيش عدد كبير منهم خارج المخيمات.