شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 6 في هجوم على قاعدة لـ «قوات الباسيج» الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قُتل شخص وأصيب خمسة آخرون، صباح اليوم السبت، في هجوم مسلح على قاعدة لـ “قوات الباسيج” شبه العسكرية في جنوب شرقي البلاد، حسب وكالة أنباء “سبوتنك” الروسية.

وأصدرت قيادة “فيلق القدس” الإيراني بياناً جاء فيه: “هاجمت عناصر إرهابية مسلحة، صباح اليوم السبت، مركز قوات التعبئة (الباسيج) في مدينة نيكشهر، وقُتل خلال الهجوم أحد كوادر حرس الثورة وأُصيب 5 آخرون بجروح”، وذلك وفقاً لوكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

وشهدت إيران خلال الشهر الماضي، هجوماً مسلحاً في مدينة زاهدان جنوب غربي البلاد، أسفر عن مقتل ضابط من شرطة المرور.

يذكر أن “الباسيج” قوات شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، ويبلغ عددهم 90 ألف متطوع، يشاركون في أنشطة، مثل الأمن الداخلي وتنظيم الاحتفالات الدينية العامة.

وقال مقر قيادة “فيلق القدس” الإيراني في بيان: “هاجمت عناصر إرهابية مسلحة، صباح اليوم السبت، مركز قوات التعبئة (الباسيج) في مدينة نيكشهر، وقُتل خلال الهجوم أحد كوادر حرس الثورة وأُصيب 5 آخرون بجروح”، وذلك وفقاً لوكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

وكانت إيران قد شهدت الشهر الماضي، هجوماً مسلحاً في مدينة زاهدان جنوب غربي البلاد، أسفر عن مقتل ضابط من شرطة المرور.

جديرٌ بالذكر، أن “الباسيج” قوات شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، ويبلغ عددهم 90 ألف متطوع، يشاركون في أنشطة، مثل الأمن الداخلي وتنظيم الاحتفالات الدينية العامة.